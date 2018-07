Política 100 dias de governo: José Eliton busca dar marca para gestão Mesmo fazendo questão de vincular resultados a ação de Marconi Perillo (PSDB), governador apresentou balanço de em que procurou evidenciar realizações do período

O governador de Goiás e pré-candidato à reeleição, José Eliton (PSDB), demonstrou ontem preocupação em apresentar uma gestão com a sua assinatura, como estratégia para alavancar sua imagem para a eleição. Durante a divulgação do balanço de ações no Estado ao longo do primeiro semestre, mesmo com Eliton fazendo questão de vincular os resultados ao trabalho do ex-governado...