Última sessão do ano é marcada por baixo quórum

A última sessão do ano no legislativo serviu apenas para chancelar os projetos de lei do governo que estavam na Casa para serem aprovados definitivamente, visto que já tinham sido votados em primeira apreciação na quinta-feira (21).Com dificuldade de quórum, que ficou entre o mínimo de 21 e 26 na maior parte da sessão, os deputados conseguiram aprovar, por exemplo, ...