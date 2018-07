Política Órgãos do Estado funcionam 2h30 por causa da partida Brasil x México Cidadãos que buscaram atendimento na manhã desta segunda-feira reclamaram sobre falta de divulgação do horário especial

A movimentação de servidores públicos no Palácio Pedro Ludovico Teixeira foi normal na manhã desta segunda-feira (2) mesmo com jornada reduzida por causa do jogo da seleção contra o México. O expediente começou às 8h e terminou às 10h30. A mudança no horário foi determinada por meio do Decreto nº 9.255, assinado pelo governador José Eliton (PSDB). Cristina Câmara...