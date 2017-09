“É uma grande perda para o Estado e para a política”, diz Giuseppe Vecci, presidente do PSDB

O presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em Goiás, Giuseppe Vecci, lamentou a morte do professor e ex-prefeito de Goiânia Nion Albernaz nesta quarta-feira (6). A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

“Era o nosso presidente e referência durante vários anos. Todas as vezes que o partido precisou, ele esteve presente”, afirma. Nion era o presidente de honra da sigla estadual e conselheiro político.

Giuseppe Vecci lembra que mesmo nos últimos tempos, já com a saúde debilitada, o ex-prefeito da capital se fez presente no partido. “Ele esteve recentemente na inauguração do PSDB Metropolitano, no qual o neto dele, Thiago Albernaz, é o presidente. Isso mostra o carinho e a paixão que ele tinha pela política e pelo partido”, ressalta.

O ex-vereador Thiago Albernaz foi eleito presidente do Diretório Metropolitano do PSDB de Goiânia no dia 7 de maio deste ano e sucedeu Rafael Lousa no comando do partido.