'É um resgate': Roberto Jefferson chora após filha ser escolhida para o Ministério do Trabalho

O ex-deputado federal e presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, chorou ao falar com repórteres na tarde desta quarta-feira (3) após anunciar que sua filha, Cristiane Brasil, deputada federal pelo Rio de Janeiro, será a nova ministra do Trabalho.

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no processo do mensalão e com a pena perdoada em 2016, Jefferson se emocionou após reunião com o presidente da República Michel Temer (PMDB) no Palácio do Jaburu. "Estou com orgulho e surpreso. É emoção que me dá. É um resgate", disse, aos jornalistas, com lágrimas nos olhos.

Sobre a informação de que teria indicado a filha para o cargo durante o encontro com Temer, Roberto Jefferson afirmou que o nome dela "surgiu" na conversa e não foi indicado. "Estávamos conversando eu, o presidente Michel Temer, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) e surgiu o nome da deputada Cristiane Brasil. Fizemos uma ligação para o líder Jovair Arantes (PTB-GO)", disse, pouco antes de chorar.

CARGO

Cristiane Brasil assumirá a pasta no lugar de Ronaldo Nogueira (PTB-RS), que deixou o posto no dia 27 de dezembro para voltar às atividades como deputado federal na Câmara dos Deputados, em Brasília. De início, a legenda indicou o deputado Pedro Fernandes (PTB-MA) para o posto, que aceitou o cargo, mas, em seguida, ele afirmou que não assumiria após ser "vetado" pelo ex-presidente da República José Sarney (PMDB) em função de um "embaraço" político que poderia ocorrer no Maranhão. Sarney nega.