Política “É triste”, diz presidente da Assembleia sobre prisão de Marconi José Vitti (PSDB) afirma que fato afeta imagem de todos os políticos

“Não sei ainda detalhes, mas é triste. Para os próprios políticos, independente de partidos, é ruim. É mais um político que vai preso, o que acaba afetando a imagem de todos nós”. A fala é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Vitti (PSDB), sobre a prisão do ex-governador Marconi Perillo (PSDB). “É nosso grande líder e todos sempre estiveram no barco e...