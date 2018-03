É preciso fazer mea culpa, diz Meirelles

Depois de o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) denunciar uma servidora lotada no gabinete do deputado estadual Luis César Bueno (PT), queque receberia salário sem sequer ir à Assembleia, o deputado estadual Cláudio Meirelles (PR) defendeu regras mais rígidas e disse que a responsabilidade em casos como este não pode ser só dos parlamentares. Isso porque, ...