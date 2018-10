Política É obrigação do Estado defender o Supremo, diz OAB após vídeo sugerindo fim da Corte Entidade afirmou que o desafio atual é a preservação dos valores da democracia e da República após deputado dizer que basta 'um soldado e um cabo' para fechar o STF; ministro do STF disse que 'não há respeito pelas instituições'

Após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), diz que basta "um soldado e um cabo" para fechar o Supremo Tribunal Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil emitiu um comunicado afirmando que defender a Corte é "obrigação do Estado" e ressaltando a importância d...