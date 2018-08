Política “É o time do Lula em Goiás”, afirma Kátia Maria em primeiro evento de campanha A frase foi repetida pelo candidato ao Senado pelo partido Luis Cesar Bueno

O PT deu início à campanha pelo governo de Goiás da candidata Kátia Maria, em caminhada no fim da tarde desta quinta-feira (16), no setor Campinas, em Goiânia, que começou com uma hora de atraso. “É o time do Lula em Goiás”, disse Kátia ao falar sobre a campanha eleitoral no Estado. A mesma frase foi repetida pelo candidato ao Senado pelo partido Luis Cesar Bueno. “A caminh...