Política Áudio sobre eleições no Tocantins cita número errado e ‘inventa’ regras eleitorais Mensagem afirma que, caso mais da metade da população não comparecesse, concorrentes aos cargos ficariam inelegíveis por quatro anos e registrados no TRE como ‘candidatos de rejeição popular’

Um áudio que tem circulado no WhatsApp reforça um dos boatos mais comuns em anos eleitorais: o de que, caso mais da metade dos eleitores não compareçam às urnas, o pleito é cancelado. A mensagem tem como gancho a eleição suplementar para governador no Tocantins, no início deste mês, e cita uma série de dados e informações falsas. Abaixo, nossa checagem sobre as afirmações. Prefeito e vice...