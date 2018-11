Política Área técnica do TSE aponta uma série de falhas na prestação de contas de Bolsonaro A área técnica do TSE pediu que seja concedido um prazo de 72 horas para que Bolsonaro complemente dados e documentação, além de apresentar esclarecimentos sobre as dúvidas levantadas pela unidade técnica

Um relatório da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontou uma série de irregularidades e indícios de omissão de gastos eleitorais na prestação de contas da campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). A área técnica do TSE pediu que seja concedido um prazo de 72 horas para que Bolsonaro complemente d...