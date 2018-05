Política Álvaro Dias afirma que Meirelles vai ser julgado no lugar de Temer Lançado mais cedo como nome do Palácio do Planalto na disputa, deve ser julgado nas urnas no lugar do presidente Michel Temer. Meirelles também foi presidente do Banco Central no governo do ex-presidente Lula (PT)

O pré-candidato do Podemos a presidente da República, senador Álvaro Dias (PR), afirmou nesta terça-feira, 22, que não selará aliança eleitoral com os três maiores partidos do País - PT, PSDB e MDB - e que o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, lançado mais cedo como nome do Palácio do Planalto na disputa, deve ser julgado nas urnas no lugar do presidente Michel T...