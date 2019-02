Episódio #1 do podcast Giro 360, uma parceria entre O Popular e Executiva FM. Na pauta, formatação da base do governador Ronaldo Caiado (DEM) na Assembleia Legislativa e a escolha do novo líder do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), na Câmara.

Giro 360

Fruto de uma parceria com a rádio Executiva, o programa vai ao ar toda manhã de sexta-feira, nas principais plataformas de streaming e também na 92.7 FM.