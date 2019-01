"O efeito dessa crise se fez sentir, de forma mais aguda, nas administrações estaduais e municipais. Alguns proclamaram a morte do Estado federal, tal o enfraquecimento desses dois entes federados”

O Estado brasileiro padece de uma crise permanente, com deterioração nos três níveis federativo: União, estados e municípios e também dos poderes: legislativo, executivo e judiciário.

Essa crise não só foi objeto de discussão, mas enfrentada nos governos do PSDB. Foi uma das principais batalha da social democracia e de todas as forças progressistas. Aprofundaram a reforma do Estado. Lutaram pela sua reconstrução em bases democráticas e de forma cooperativa com o mercado e a sociedade.

A proposta é de um Estado afirmativo e eficiente, regulador da atividade econômica, que é coordenada pelo mercado. Nada de optar pelo Estado contra o mercado e vice-versa. Os dois se intercomplementam. A social democracia aceita o vínculo entre Estado e mercado e entre empresa estatal e a privada.

O efeito dessa crise se fez sentir, de forma mais aguda, nas administrações estaduais e municipais. Alguns proclamaram a morte do Estado federal, tal o enfraquecimento desses dois entes federados.

Em Goiás, essa crise foi o maior desafio do projeto social democrático. Daí, nos vinte anos de governo tucano, com a reforma e a modernização administrativa, o Estado mudou para melhor em todas as áreas.

Nesse período de governo, Goiás teve, no País, a maior taxa média de crescimento da soma de toda sua riqueza e a mais expressiva diminuição das desigualdades sociais, com redução da distância entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. Justiça social com os programas renda cidadã, bolsa universitária, cheque mais moradia e banco do povo.

As exportações cresceram mais de 20 vezes, a geração de emprego registrou a maior expansão da história e o investimento público em infraestrutura econômica e social atingiu níveis recorde.

Isso só foi possível pelo diálogo permanente com os vários segmentos da sociedade e, especialmente, com a iniciativa privada: política de fomento de indústria, com critérios adequados para o desenvolvimento estratégico do Estado, fortalecimento da inovação tecnológica para melhorar a produtividade.

No âmbito político, respeito aos movimentos sociais e valorização dos conselhos comunitários, diálogo com os partidos políticos, com respeito a oposição, tratamento institucional e respeitoso entre os poderes, políticas públicas em parceria com os municípios e o consórcio Brasil Central com opção de fortalecer a região centro-oeste.

Esse rico legado social democrático foi construído em vinte anos de governo, com desenvolvimento e justiça social. E com um Estado que não sufocou a iniciativa da sociedade, foi o seu aliado necessário na luta por maior igualdade, liberdade e autodeterminação.