"Existe um quantitativo expressivo de créditos tributários que foram entregues para empresas que não geraram empregos e renda!”

O Governo do Estado vive uma crise fiscal acentuada, não conseguindo compatibilizar as receitas com as despesas. Os servidores, os mais prejudicados deste processo ainda não receberam seus salários do mês de dezembro. Esta é uma crise anunciada. Chegaram ao nível de fazer política eleitoreira com os tributos do Estado.

De acordo com o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, a renúncia de tributos – que possui como origem a concessão indiscriminada de incentivo e brusca redução de alíquotas – é de 72% em Goiás. Número muito maior em relação a outros Estados.

O problema não é o incentivo. Os benefícios fiscais promovidos pelos programas Fomentar e Produzir, com o acompanhamento de entidades sérias como a Fieg e o FCO, contribuíram com o aumento do PIB e o desenvolvimento do Estado.

Porém, existe um quantitativo expressivo de créditos tributários que foram entregues para empresas que não geraram empregos e renda. A pauta da Assembleia Legislativa esteve nesta legislatura repleta de projetos de benefícios fiscais. Não foram averiguados os critérios para concessão. Muitos aconteceram sem o aval do Confaz, tornando-os inconstitucionais.

A impressão formada é de que determinados segmentos obtém maior movimentação financeira com créditos tributários do que com a produção. As entregas de benefícios fiscais pelo Estado representam R$7,1 bilhões para um orçamento anual estimado de R$24,5 bilhões. Ao comparar estes dados com o ranking nacional veremos que a posição de Goiás não é nada confortável.

Paralelo a este quadro, o setor produtivo goiano possui alíquotas de ICMS desiguais e injustas. Tributa-se o pequeno e o médio empresários com 17%, combustíveis e energia elétrica em 30%, enquanto algumas empresas que representam atividades econômicas direcionadas pagam quase 0% de ICMS.

É o caso da gasolina para aviação que possui alíquota de 2%. Existe uma quantidade expressiva de alíquotas nesse patamar. É bom ressaltar que as aeronaves das companhias aéreas não abastecem em Goiás. Apesar deste incentivo o custo de aluguel de uma aeronave de pequeno porte fica nas nuvens.

O Estado somente conseguirá garantir eficiência na prestação dos serviços públicos e salário digno e pontual ao funcionalismo se romper com as regalias tributárias concedidas e implantar uma rígida política de recuperação de crédito. É preciso fazer justiça fiscal. Os pobres não podem pagar pelos mais ricos.