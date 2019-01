A manutenção das rodovias representa um dos principais desafios para o desenvolvimento econômico do país, e Goiás não foge à regra. Isso porque o escoamento das cargas depende 60% do transporte rodoviário. A má conservação das estradas, objeto de acompanhamento permanente nas páginas de O POPULAR, impacta a atividade econômica com violência variável, mas sempre danosa.

Não faltam estudos para atestar esse impacto. Segundo dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a falta de manutenção das rodovias aumenta em até 58% o consumo de combustíveis, dobra o tempo de viagem e, mais grave de tudo, faz crescer em 50% os riscos de acidentes.

Diante desse cenário, em que pese a discussão sobre responsabilidades constitucionais, é meritória a parceria firmada entre a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e 21 cidades goianas para a manutenção das GOs. Pelo convênio, as prefeituras se responsabilizam pelo material e pela mão de obra e o Estado fornece o acompanhamento técnico. A compreensão manifestada pelos gestores municipais já começa a mudar a realidade da GO-330, cuja condição deplorável estampou capa da edição do dia 24.