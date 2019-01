A carta de intenção para a instalação de uma usina fotovoltaica em São João d’Aliança, assinada sexta-feira pelo governo do Estado, põe Goiás numa rota que alia grandes investimentos à sustentabilidade.

Ano passado, o Brasil ultrapassou a marca histórica de 2 mil megawatts (MW) de potência operacional da fonte solar conectados à matriz elétrica nacional. E a trajetória de crescimento seguirá em ritmo acelerado em 2019, segundo projeção da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABsolar).

A tendência é de que o setor atinja o volume de 3 mil MW até o final do ano, atraindo ao País mais de R$ 5,2 bilhões em novos investimentos privados, com a instalação de mais de 1 mil MW adicionais em sistemas de pequeno, médio e grande porte. Com isso, o crescimento anual do mercado será de 88,3% frente ao crescimento do ano de 2018, ajudando a acelerar a economia nacional.

Aí entraria, com notável participação, a usina no Nordeste do Estado.

O potencial estimado de 600 MW faria desse projeto o maior do gênero na América Latina. Os investidores, de capital coreano, veem em Goiás um ponto estratégico tanto para a produção quanto a distribuição da energia. A diversificação da fonte seria mais uma contribuição goiana à estabilidade do sistema.