Dissipadas a crise econômica e a instabilidade política, o Brasil dá sinais de que o Turismo será um dos setores positivamente mais impactados nesse ano. Em 2017, por exemplo, a atividade injetou US$ 163 bilhões na economia, o equivalente a 7,9% de todo o PIB do País naquele ano.

Dados da Análise da Malha Aérea Internacional da Diretoria Competitiva e Promoção Turística da Embratur revelaram que 63.788 voos internacionais foram registrados no Brasil em 2018, um crescimento de 8% em relação ao observado durante todo o ano de 2017. Por todos os lados, surgem estatísticas sinalizando o bom cenário setorial.

O desafio como um todo é melhorar o ambiente de negócios para novos investimentos e reduzir a insegurança jurídica para ampliar a visitação de estrangeiros, hoje da casa dos 6,6 milhões anuais. Nesse momento de dificuldade financeira nas contas públicas, a Goiás Turismo vê nas parcerias com a iniciativa privada o caminho para fazer crescer em 10% o volume de turistas no Estado. O mapeamento de municípios com potencial, bem como o amparo na elaboração de projetos, como noticiado na edição de ontem, indica a possibilidade concreta de gerar riqueza a partir dessa tendência.