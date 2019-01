Ao contrário do que se poderia supor a partir do debate instalado durante a campanha eleitoral, a fiscalização ambiental no País, pelo menos no que tange a barragens de rejeito de mineração, não peca por excesso, mas sim por omissão. E a oportunidade de rever uma letargia que beira o irresponsável talvez seja o legado capaz de atenuar a dor do que houve nas operações da Vale em Brumadinho (MG).

Reportagem na edição de ontem apontou que Goiás abriga em seu território 10 barragens de contenção de rejeitos de mineração em funcionamento. Paradoxalmente, não há um fiscal da ativa tecnicamente capacitado para monitorá-las no escritório local da Agência Nacional de Mineração. Duas edições antes, no domingo,

O POPULAR já havia demonstrado a mesma precariedade de pessoal no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

Trata-se de um descaso generalizado denunciado em 2016 pelo Tribunal de Contas da União, que, em relatório, discorria sobre a “debilidade” na fiscalização de barragens no País. O órgão afirmou que o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) não vinha desempenhando “a contento” seu papel.

É hora, pois, de o País colocar um fim à omissão quanto às barragens, sob pena de amargar novas tragédias.