Reportagem publicada nesta edição, com base em levantamento do Conselho Federal de Medicina, revela que quase 40% dos municípios goianos investem menos do que a média nacional em saúde. O que aparece na pesquisa em forma de números tem tradução com contornos dramáticos na rotina da população, resultando em negligência na prevenção, recrudescimento de doenças, mortes precoces, epidemias, além de despesas desnecessárias com hospitalização, tratamentos intensivos e transporte de pacientes. A média nacional de gastos foi calculada em

R$ 403,37 por habitante-ano, mas em Goiás esse valor chegou a R$ 100,10, no município de Águas Lindas, entorno do Distrito Federal, cidade que teve o menor investimento em saúde em 2017, ano em que se baseia o levantamento. A situação se torna ainda mais grave com a crise enfrentada pelos Estados, que fez atrasar repasses aos municípios para aplicação no setor. Só em Goiás o valor de parcelas atrasadas chega a R$ 150 milhões. Sem dinheiro, com baixa capacidade de investimento e outras prioridades, nem sempre as que coincidem com os direitos básicos do cidadão, as prefeituras deixam a população à mercê de um atendimento deficitário, causa de muitas mortes evitáveis.