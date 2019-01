Não faltam razões para a defesa do ensino de trânsito nas escolas, sobretudo se levarmos em conta as estatísticas. O índice de acidentes e mortes no trânsito envolvendo crianças é, de fato, inaceitável no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 6 mil crianças, de zero a 14 anos, morrem; e outras 140 mil sofrem acidentes anualmente. A escola pode, sem dúvida, servir de catalizador para a mudança de cultura com vistas à paz. Porém, parte desse potencial se perde se pais e responsáveis, no afã de cumprir horários e disputar espaço, cometem infrações na frente daqueles que deveriam educar pelo exemplo.

Reportagem na edição de ontem indica uma tentativa de abrandar essa contradição. Com a volta às aulas em muitas instituições educacionais já nesta semana, a Secretaria Municipal de Trânsito vai às ruas de Goiânia com um propósito: fiscalizar o cometimento de infrações de trânsito na cercania das escolas. Encarada com antipatia por parcela da população, a ação fiscalizatória dos órgãos de trânsito se mostra fundamental na medida em que o fluxo de veículos aumenta em até 30% com o começo do ano letivo.

Roga-se, pois, que os condutores se empenhem pela harmonia no trânsito, de modo a tornar a presença dos agentes meramente simbólica.