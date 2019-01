Aparecida de Goiânia une esforços do poder público e da iniciativa privada para se fortalecer numa questão vital para a saúde econômica. Reportagem na edição de ontem mostra que, com o decreto de desapropriação de mais de 300 lotes no Setor Buenos Aires, abriu-se condições jurídicas e operacionais para a instalação do Aparecida Business Log.

O investimento de R$ 1,2 bilhão, vindo de investidores, promete gerar 30 mil empregos no complexo logístico industrial alfandegário da cidade. Caberá também aos empresários indenizar os proprietários dos imóveis onde será erguido o complexo.

O empreendimento tem vocação para o setor atacadista, de logística e hortifrutigranjeiro, que, segundo o prefeito Gustavo Mendanha, será o principal alicerce do Aparecida Business Log. Trata-se de iniciativa que prepara o município para oportunidades futuras.

O Centro-Oeste tem potencial em logística e transporte pela localização estratégica no centro do Brasil, interligando diversas regiões e representando caminho para escoamento de riquezas produzidas por diferentes segmentos da indústria e comércio. Ao unir esforços em conjunto, Aparecida demonstra visão estratégica.