Reportagem na edição de ontem trouxe uma informação que costuma ser compreendida no âmbito do orçamento das famílias, mas que, a rigor, têm um impacto importante e imediato na economia como um todo. Os goianos tiveram melhora nas finanças pessoas no período de um ano, encerrando 2018 com uma queda de 2,14% no número de inadimplentes em relação a dezembro de 2017. Os dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil ainda põem Goiás acima do nível de recuperação no Centro-Oeste, com -1,79%, e na contramão da tendência nacional, com aumento de 4,41% das pessoas que não conseguiram honrar compromissos.

A equação é simples: aumento da inadimplência representa maior risco de o comércio não receber parte das vendas. Em geral, a primeira reação das lojas é rever as formas de pagamento oferecidas, o que impacta os demais consumidores. Além disso, a descapitalização do comércio afeta outros segmentos da economia, pois um empresário do varejo em dificuldade não repõe estoques, o que prejudica as vendas da indústria. Pode ainda ser forçado a cortar funcionários, o que tem reflexo no desemprego. Há no dado, pois, indício de um ano mais estável para a economia goiana.