Amparada em dados obtidos pelo POPULAR junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, através da Lei de Acesso à Informação, reportagem nessa edição dominical mostra como o sonho do diploma universitário se materializa antes na forma de dívida impagável. Em Goiás, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) atingiu um volume de inadimplência de

R$ 302,9 milhões, o que coloca o Estado entre os

10 maiores devedores do programa. Ao término do ano passado, havia 12.659 estudantes com parcelas em atraso, o que representa um em cada cinco contratos efetivados nos últimos oito anos.

Trata-se de um

fenômeno nacional.

A inadimplência no programa, que atingia 31,4% dos contratos em 2013, aumentou após a recessão e hoje supera 50%. Cálculos do Tesouro Nacional indicam que, mantido o grau de endividamento entre os beneficiários, o programa vai consumir até 2030

R$ 46,5 bilhões em recursos públicos.

Num momento em que o debate sobre a educação se concentra em temas transversais, é de bom tom que os gestores públicos se debrucem em alternativas que sejam economicamente viáveis diante de serviço tão socialmente necessário.