Reportagem nessa edição dá conta de que quatro cidades goianas - Rio Verde, Jataí, Trindade e Aparecida de Goiânia - receberão obras para ampliação da rede de esgoto sanitário por uma empresa a serviço da Saneago. O ponto mais sensível, até mesmo pelo adensamento urbano, se dá ao longo de dois quilômetros da Avenida da Igualdade, no Setor Garavelo, um dos mais populosos de Aparecida. Após um hiato, fruto de um acordo da companhia com os comerciais locais para que as vendas de Natal não fossem negativamente impactadas, os trabalhos retomam na segunda-feira.

Trata-se de uma boníssima notícia para um Estado onde apenas 60,7% da população goiana possui acesso ao saneamento adequado, ainda abaixo na média nacional. Os esforços, em especial na região metropolitana, vão beneficiar 22 mil pessoas. Contudo, em que pese os ganhos ambientais robustos e há muito demandados, é forçoso que o poder público cumpra os prazos acordados com os habitantes, para que atrasos evitáveis não imponham mais sacrifícios à população.

Que a obra seja entregue em 60 dias planejados, porque já não cabem mais respostas lentas a tão importante questão.