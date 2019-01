Um olhar mais detido sobre as contas da Goiás Previdência (Goiasprev) traz um número capaz de suscitar reflexões, sobretudo em tempos de aperto. Só o que a sociedade goiana gastou com 6.366 servidores inativos com benefícios acima do teto cobriria o déficit previdenciário do ano passado. Isto porque o montante pago ao grupo, de R$ 296,2 milhões, supera o rombo de R$ 214 milhões.

Obviamente, não se trata de uma conta simples, de substituição de um gasto por outro. Mas foi o suficiente para que a Secretaria da Fazenda do Estado informasse, por meio da assessoria de imprensa, a intenção de realizar “um amplo diagnóstico da Previdência Estadual” que prevê, inclusive, “a revisão dos benefícios concedidos.” O alvo dessa releitura dos benefícios vai se concentrar no teto do funcionalismo válido no ano passado, de

R$ 33,7 mil, antes do reajuste dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

É fundamental que o Estado, nesse momento em que a austeridade se impõe como norma, faça a gestão detalhada dos gastos. Sem se arredar

um milímetro do que é de direito do servidores, mas também atento às distorções que terminam por inflar o custeio geral do sistema. Só assim será possível o atingimento do equilíbrio financeiro tão almejado pela sociedade.