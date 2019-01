Com a sétima posição entre os 23 Estados que verificaram expansão do emprego no ano passado, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) dissecados em reportagem na edição de ontem, Goiás se prepara para a continuidade do ciclo agora em 2019.

Parte do bom resultado espelhado na criação de 26.256 empregos formais se deve ao setor de serviços. Só ali, em que pese a retração de dezembro, o salto acumulado foi de 15.112 postos de trabalho.

O potencial foi explorado sobretudo em regiões beneficiadas pela força do agronegócio, onde surgem oportunidades que, a julgar pelos números, estão sendo bem exploradas pelos empreendedores goianos, com reflexos na geração de emprego.

Com saldo de 7.509 vagas formais, o comércio também se posiciona firmemente nesse cenário. Tanto que, também na edição de ontem, o presidente da Fecomércio de Goiás, Marcelo Baiocchi Carneiro, revelou o otimismo no setor, com a convicção de que a recessão enfim acabou, o que favorece o consumo entre as famílias. É, pois, importante que todos sigam preparados para a manutenção desse ciclo econômico virtuoso com absorção de mão de obra.