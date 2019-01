A situação das rodovias em Goiás inspira preocupação e exige medidas urgentes. Enquanto as estradas estaduais sofrem com falta de manutenção, resultado de dívidas acumuladas com empresas que cuidam do serviço, as federais que foram concedidas para a iniciativa privada enfrentam o problema de obras em ritmo lento, muito aquém do planejado.

Reportagem publicada na edição deste domingo revela que o realizado até agora está longe do porcentual de melhorias que deveria ser concluído, embora as concessionárias estejam cobrando pedágio. A exceção é a BR-153, que liga Goiás ao Tocantins, onde não há praça de pedágios.

A concessão da rodovia teve sua caducidade declarada, e a estrada agora se encontra sob os cuidados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte . A pista não recebeu obras de duplicação e sofre com verdadeiras crateras ao longo de seu trecho, responsáveis por acidentes e mortes. Já nas estradas federais, o mau estado afeta o escoamento da safra e mobiliza o governo estadual para ações emergenciais em parceria com prefeitos.

O cenário é inquietante, na medida em que expõe vidas ao risco e atinge diretamente o principal meio de transporte de cargas. Não há como protelar providências.