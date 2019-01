Em 28 de setembro do ano passado, reportagem de O POPULAR alertava para o jogo de empurra entre Estado e Prefeitura sobre a responsabilidade pela manutenção do asfalto do Eixo Anhanguera. O fato de o serviço atender 200 mil pessoas não parece ser suficiente para estimular investimentos na pista de rolagem, que se degrada visivelmente, oferecendo desconforto e riscos nas viagens de ônibus. Tudo acentua o caráter secundário conferido ao transporte coletivo pelos gestores públicos. Uma situação que não deixa de ser contraditória, visto que no Brasil inteiro - e Goiânia não foge à regra - há uma sangria de passageiros do sistema.

Nessa edição, é possível conhecer o esforço pessoal do mecânico aposentado André Carlos, que, de bicicleta, percorre o Eixo tentando amenizar os buracos, tapando-os com o que tem em mãos. Carlos simboliza a completa falta de confiança do cidadão diante da inércia do poder público. Certamente, a transição de governo no âmbito estadual cria um atenuante para a falta de resposta diante do impasse. Porém, quando Prefeitura e Metrobus se esquivam de responsabilidade, ainda que em defesa da austeridade das contas públicas, quem paga é o cidadão. Paga inclusive em sacrifício físico.