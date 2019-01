Confira as opiniões dos nossos leitores

A crise no Ipasgo

É com perplexidade que nós, servidores públicos, ativos ou aposentados, tomamos conhecimento da crise que Goiás enfrenta nas finanças do Instituto de Assistência dos servidores Públicos de Goiás (Ipasgo), por ter deixado de receber mais de R$ 272 milhões em repasses, e assim acumulados desde o ano de 2002. Para as clínicas, laboratórios e…