Zuma renuncia à Presidência após perder partido

Intimado pelo seu partido, o Congresso Nacional Africano (CNA), a deixar o cargo em meio a denúncias de corrupção e à perda do apoio da cúpula da legenda, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, renunciou ontem. “Mesmo que eu não concorde com a decisão da minha organização, eu sempre fui um membro disciplinado do CNA”, disse Zuma ao final de um longo discurso televi...