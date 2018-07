Mundo Youtubers morrem durante aventura em cachoeira do Canadá Os outros membros do grupo fizeram uma página em memória aos colegas mortos

Os youtubers Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper morreram durante um passeio no Parque Provincial de Shannon Falls na Columbia Britânica, no Canadá, na última terça-feira, 3. Os três pularam em uma piscina que estava 30 metros abaixo. O trio fazia parte de um grupo chamado High on Life, uma companhia de turismo de aventura cujos membros são conhecidos por pu...