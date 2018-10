Mundo YouTube apresenta instabilidade e internautas repercutem nas redes sociais Hashtag #YouTubeDOWN chegou a ser o assunto mais comentado do Twitter em todo o mundo na noite desta terça-feira (16)

Internautas ao redor do planeta afirmaram que o YouTube, plataforma de vídeos on-line, saiu do ar na noite desta terça-feira (16). Ao tentar acessar a página inicial da plataforma, uma tela branca com um desenho de um macaco à direita surgia, demonstrando a instabilidade. Uma mensagem de erro também era exibida. A hashtag #YouTubeDOWN chegou ao topo entre os as...