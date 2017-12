WhatsApp fica instável para usuários de todo o mundo

O site Down Detector, que contabiliza reclamações de sites e aplicativos em todo o mundo, mostra 1.857 pessoas com problemas na utilização do WhatsApp a partir das 17h deste domingo (31). A instabilidade tem sido sentida desde as 14h54, em grande parte para enviar ou receber mensagens (45% das reclamações), conexão (30%) e login (23%).

O assunto se tornou Trendind Topic no Twitter, com usuários de todos os estados do País comentando sobre o problema, com a preocupação aumentada pela data: as felicitações de ano-novo, que são prioridade neste momento, não estão chegando aos destinatários.

O Facebook, que é proprietário do aplicativo desde 2016, escolheu não se pronunciar até o momento sobre as falhas. A assessoria de imprensa informou apenas que "não há posicionamento oficial sobre o assunto".

Veja algumas das reações de usuários:

ate o whatsapp já acabou, e o ano ainda não. — flor (@Iibertei) 31 de dezembro de 2017

whatsapp NÃO FAZ ISSO COM MEU CORAÇÃO! JÁ BASTA SER TROUXA ESSE ANO! pic.twitter.com/2ihWMGwUhZ — Jhenyfer Camila (@jhenyfer_camila) 31 de dezembro de 2017

WhatsApp caiu bem na hora que tomei coragem de mandar mensagem p crush pic.twitter.com/LJqCI29FpQ — Shakira Disfarçada (@_ShakiraP) 31 de dezembro de 2017

Ou a minha internet está muito ruim ou o WhatsApp não voltou aqui ainda não — Itácia 📚 (@itaciamarvila) 31 de dezembro de 2017

Será que eu foi a unica que desligou a internet e reiniciou o celular por uns três vezes por conta do WhatsApp. Eu sendo trouxa até no último dia do ano 2017 pic.twitter.com/nWzjlFFDYI — Arianne (@Ariiane_Correia) 31 de dezembro de 2017

O WhatsApp volto

Parou

Volto

Parou novamente pic.twitter.com/dyxi71gkGi — Otto Grey´s (@OttoMello1) 31 de dezembro de 2017

O WhatsApp deveria ficar fora do ar durante a noite, pro povo não mandar mensagem bêbado e se arrepender depois.. — filipe neves (@fiineves) 31 de dezembro de 2017

meu whatsapp ta normal



nunca tem msg pic.twitter.com/UjOu9fLRIF — Bárbara Bennert (@babi_bbt) 31 de dezembro de 2017