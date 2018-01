Washington mantém pacto nuclear com Irã, mas anuncia novas sanções

O presidente Donald Trump decidiu ontem manter a participação dos EUA no acordo nuclear que seu país e outras cinco potências firmaram com o governo do Irã em 2015, por meio de uma renovação da suspensão das sanções contra Teerã - segundo determinação do pacto. O governo americano anunciou ainda novas sanções contra 14 indivíduos e entidades do Irã - entre eles, ao c...