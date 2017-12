Vovó de 93 anos é algemada e presa depois de se recusar a deixar abrigo de idosos

Uma mulher de 93 anos foi algemada e presa ao se recusar a deixar um abrigo de cuidados após não efetuar os pagamentos do aluguel. As informações são do Independent.

Juanita Fitzgerald, do condado de Lake, na Flórida, foi presa na terça-feira (12) depois que a comunidade de residências da Franklin House da National Church, onde ela morava, resolveu "afastá-la" do local, também a culpando pelo mofo em seu apartamento. A polícia disse que a idosa recebeu o aviso de sua expulsão na segunda-feira (11), mas se recusou a deixar o prédio no dia seguinte.

De acordo com um relatório da polícia, Juanita disse aos oficiais: "A menos que vocês me levem para fora daqui, eu não vou a lugar algum". Um deputado tentou falar com membros da família da idosa e com outros abrigos, mas ela se recusou a ir para qualquer um desses locais. Ela também recusou a oferta de ficar com uma enfermeira que trabalhou na sua casa de repouso.

O relatório afirma que, quando os oficiais tentaram escoltá-la para fora do prédio, ela se jogou no chão e resistiu aos agentes quando eles tentaram buscá-la. Juanita, então, foi colocada em uma viatura.

A idosa foi poupada de ter que passar seu aniversário de 94 anos atrás das grades depois que um juiz a entregou a um cuidador na quinta-feira. Seu aniversário foi nesta sexta-feira.

Mas Juanita ainda enfrenta acusações de transgressão e deve comparecer perante o juiz no dia 27 de dezembro.

Karen Twinem, porta-voz do abrigo onde a idosa morava, informou à mídia local que Juanita disse que não pagaria o aluguel porque achava que ela morreria em breve.