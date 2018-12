Mundo Vice-premier italiano diz que 'extradição de Battisti será mérito de Bolsonaro' Ex-guerrilheiro foi condenado à prisão perpétua no País europeu

O vice-premier e ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, afirmou nesta segunda-feira (10) que se as autoridades brasileiras conseguirem extraditar o ex-guerrilheiro Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua no país europeu, o mérito será do presidente eleito, Jair Bolsonaro. "Espero que finalmente haja uma boa notícia para os italianos, porque um conden...