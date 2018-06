Mundo Veto nos EUA a cidadãos de nações de maioria muçulmana é legal, decide tribunal Segundo tribunal, Trump não violou lei quando impôs restrições às pessoas do Irã, Líbia, Somália, da Síria e do Iêmen

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta terça-feira pela legalidade da mais recente proibição do presidente americano, Donald Trump, à entrada no país de cidadãos de diversas nações de maioria muçulmana, dando à Casa Branca uma vitória em uma de suas iniciativas mais centrais e controversas. O tribunal consentiu em torno do argumento de que Trump não violou ...