Veto de carros a diesel é aprovado em tribunal

Um tribunal da Alemanha decidiu nesta terça-feira que cidades do país podem proibir carros a diesel do tráfego urbano. Analistas estimam que essa restrição possa custar ao setor automotivo até 8 bilhões de euros (US$ 9,5 bilhões) para que realizem mudanças em milhões de veículos para reduzir a poluição.



As primeiras proibições podem ser adotadas dentro de três a seis meses, segundo Juergen Resch, diretor da Ação Ambiental Alemanha, grupo sem fins lucrativos que entrou primeiro na Justiça. As administrações municipais podem agora restringir a circulação de carros a diesel para combater a poluição do ar. O Tribunal Administrativo Federal, Em Leipzig, rejeitou uma apelação de dois Estados contra decisões de instâncias inferiores, segundo as quais a circulação de carros a diesel poderia ser restringida.



Grupos ambientais processaram dezenas de cidades alemãs, com o argumento de que elas têm uma responsabilidade em reduzir a poluição excessiva do ar para proteger a saúde pública. Os carros a diesel emitem óxidos de nitrogênio, que causam problemas respiratórios e milhares de mortes prematuras todos os anos.



A decisão judicial é tomada após o escândalo da Volkswagen, que admitiu em setembro de 2015 ter instalado softwares para fraudar testes de emissões de poluentes. A montadora alemã vendia carros mais poluentes do que o permitido pela legislação em vários países, entre eles os EUA. Depois foi descoberto que outras empresas do setor haviam usado expediente similar.



Após a decisão judicial, a ação da Volkswagen recuava 1,74% e a da BMW caía 0,97%, na Bolsa de Frankfurt, por volta das 8h40 (de Brasília). (Equipe AE, com informações da Dow Jones Newswires e da Associated Press)