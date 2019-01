Mundo Venezuela prendeu 77 crianças na repressão de manifestações contra Maduro Porta-voz da ONU para Direitos Humanos diz que ao menos 850 pessoas - incluindo até um menor de 12 anos - foram detidas nos protestos contra o presidente bolivariano, que também deixaram 40 mortos

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 29, o porta-voz da ONU para Direitos Humanos, Rupert Colville, informou que a repressão do governo de Nicolás Maduro aos protestos da oposição atingiu crianças de até 12 anos, com 77 menores detidos nos últimos dias. Segundo a ONU, mais de 850 pessoas foram colocadas em prisões pelo país no que seria o maior número de det...