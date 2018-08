Mundo Venezuela prende seis envolvidos em suposto atentado contra Maduro Pelos relatos, o atentado ocorreu no sábado (4) durante uma comemoração com militares em Caracas, deixando sete feridos, dos quais três em estado grave

O governo da Venezuela informou que seis supostos envolvidos no atentado contra o presidente Nicolás Maduro foram detidos. Pelos relatos, o atentado ocorreu no sábado (4) durante uma comemoração com militares em Caracas, deixando sete feridos, dos quais três em estado grave. O ministro do Interior, Néstor Reverol, anunciou as prisões na emissora oficial de tel...