Venezuela: Onda de saques provoca medo e fecha o comércio

Uma onda de saques na Venezuela por grupos que sofrem com a falta de comida provocou o fechamento do comércio em cidades do interior e levou alguns donos de lojas a recorrer a armas de fogo, provocando temores de que o tumulto alcance a capital Caracas. Uma agravante escassez de alimentos e crescente inflação provocaram uma onda de roubos desde o Natal, na qual sete pe...