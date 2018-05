Mundo Venezuela: após reclamações, conselho eleitoral fala em "correções" A chefe do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela,Tibisay Lucena não deu detalhes sobre as queixas, mas disse que no geral elas não eram "nada em comparação com processos eleitorais anteriores"

A chefe do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Tibisay Lucena, disse que as autoridades estão fazendo "correções" onde necessário após reclamações de que apoiadores do governo de Nicolás Maduro estão se envolvendo em proselitismo político perto de locais de votação. Lucena disse neste domingo que algumas reclamações sobre "centros políticos" foram avaliadas como v...