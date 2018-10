Mundo Vaticano defende Papa Francisco contra denúncia considerada "armação política" O escândalo de McCarrick jogou a hierarquia da Igreja Católica nos EUA e no Vaticano em crise

Um importante cardeal do Vaticano emitiu uma contundente crítica neste domingo (7) ao embaixador que acusou o Papa Francisco de encobrir a má conduta sexual de um proeminente cardeal norte-americano e pedir a renúncia do líder católico. Em carta aberta, o prefeito da Congregação dos Bispos, cardeal Marc Ouellet, afirmou que a denúncia do ex-núncio apostólico dos EUA, C...