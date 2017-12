Vídeo mostra pai batendo em filha adolescente com cinto e raspando sua cabeça por ela usar Snapchat

Um pai de 30 anos publicou em seu Facebook um vídeo em que aparece batendo de cinto em sua filha adolescente e, depois, raspando sua cabeça. Ele foi preso nesta semana, pouco tempo depois de divulgar as imagens, acusado de crueldade infantil. O caso ocorreu em Louisiana, nos Estados Unidos.

No início da filmagem, o homem, identificado como Alex J. Harrison, insinua que o castigo foi o resultado de sua filha ter utilizado o Snapchat na escola. A garota, que não teve seu nome revelado, teria entre 14 e 15 anos. As informações são do Daily Mail.

Segundo a reportagem, a polícia americana se recusou a dizer nesta sexta-feira (8) se a menina ainda estava na casa ou se ela estaria ao cuidado das autoridades. Só foi informado que a filmagem ainda estava sob investigação.

O vídeo, que foi gravado por uma terceira pessoa, mostra Alex batendo repetidas vezes em sua filha com um cinto enquanto a menina está jogada sobre um sofá gritando e chorando. Ele a acertou, ao menos, 50 vezes. Em outra parte da gravação, é possível ver a garota sentada aos prantos com as mãos no rosto enquanto seu pai raspa seu cabelo. "Isto é o que significa ser adulto", disse ele.

Para assistir ao vídeo, clique aqui. ATENÇÃO: as imagens podem ser perturbadoras para algumas pessoas.