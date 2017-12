Vídeo mostra momento em que mulher é mordida por tubarão durante lua de mel

Os norte-americanos Sarah Illig e Evan Carroll estavam curtindo a lua de mel em uma praia das Bahamas, no Caribe, na semana passada. Durante a viagem, Sarah estava boiando no mar com snorkel quando foi atacada por um tubarão. O momento foi registrado pelo marido e compartilhado nas redes sociais.

"Senti algo mexendo na água, algo puxou meu braço para baixo e eu achei que fosse meu marido fazendo uma brincadeira comigo. Menos de um segundo depois, eu percebi o quanto doeu, mas meus óculos de mergulho estavam bloqueando a minha visão para ver o tubarão (muito maior que eu) rasgando o meu braço", falou Sarah ao The Sun. Ela então saiu da água imediatamente.

O tubarão que mordeu Sarah é da espécie tubarão-lixa ou tubarão-enfermeiro. Eles são considerados tubarões pacíficos e não agressivos, por isso o casal se surpreendeu com a mordida. Apesar do susto, ela está bem e o casal brincou com a situação, publicando o vídeo do momento no YouTube.