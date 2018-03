Vídeo denuncia compra de cerca de 3 mil votos italianos no exterior

Os agentes da Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais (Digos) da Polícia da Itália receberam nesta segunda-feira (5) um vídeo que denuncia a compra de cerca de três mil votos italianos em Colônia, na Alemanha.

O caso veio à tona após o programa "Le Iene", uma espécie de "CQC" italiano, veicular uma matéria na noite de ontem sobre "caçadores de cédulas", que recolhiam os cartões dos eleitores em branco a serem preenchidos posteriormente.

As imagens mostram declarações de homens que fazem o recolhimento dos cartões e, inclusive, acusam os consulados de participarem do esquema de compra de votos. "Uma venda de três mil votos em Colônia, na Alemanha, documentada por um filme exclusivo, filmado há 4 dias com uma câmera. O filme é inacreditável", diz o programa Mediaset.

O objetivo do "Le Iene" é revelar a "possibilidade de fraude com o voto dos italianos no exterior", acrescenta. De acordo com a Digos, as imagens serão usadas durante as investigações para verificar se o crime realmente foi configurado. No entanto, ainda não se sabe qual partido pode ter sido beneficiado com esses votos. No início do mês, às vésperas das eleições, o partido antissistema Movimento Cinco Estrela (M5S) também foi envolvido em um escândalo político depois de um vídeo do programa denunciar oito representantes da legenda ligados a atos corruptos.