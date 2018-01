Vídeo: carro ‘voa’ e fica preso no primeiro andar de consultório de dentista

A câmera de segurança de um consultório de um dentista na Califórnia, nos Estados Unidos, registrou o momento em que um carro perdeu o controle e foi arremessado contra o estabelecimento na altura do primeiro andar.

O vídeo mostra que o automóvel bateu de frente com a divisória das pistas e a força do impacto o arremessou pelos ares. O caso aconteceu por volta das cinco horas da manhã deste domingo, 14, por isso não havia ninguém no local.

O Corpo de Bombeiros de Los Angeles usou equipamento adequado para retirar o veículo da fachada do prédio. Uma das pessoas que estava dentro do carro conseguiu sair por conta própria, mas a outra teve de ser socorrida por uma equipe de resgate.

O motorista contou aos oficiais que havia consumido drogas e foi indiciado. Ele foi levado ao hospital para tratar ferimentos leves. A pessoa que estava como passageira também não se feriu gravemente.

Assista:

Unbelievable new surveillance video shows a car hitting a median and launching into the second story of a Santa Ana dentist office. Driver and passenger transported with minor injuries. @NBCLA @ChristineNBCLA pic.twitter.com/Yw4poZXUNR