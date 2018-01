União Europeia também deve impor sanções contra autoridades

Governos da União Europeia estão prontos para aprovar hoje a imposição de sanções contra sete autoridades venezuelanas próximas ao governo do presidente Nicolás Maduro, disseram dois diplomatas da UE, na resposta mais firme do bloco até agora à crise política no país sul-americano. Entre as autoridades que provavelmente terão viagens proibidas e bens congelados inclue...