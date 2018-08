Mundo União Europeia rejeita acolher migrantes bloqueados em navio na Itália Argumento é a baixa presença per capita de deslocados no país

Os negociadores dos Estados-membros da União Europeia não conseguiram chegar a um acordo sobre o destino dos 150 migrantes a bordo do navio Diciotti, que está ancorado há quatro dias no Porto de Catânia, no sul da Itália. Segundo fontes diplomáticas, o pedido de Roma para distribuir os deslocados internacionais pelo bloco não foi aceito por outros países, durant...